Numer jeden w 24 krajach. Tak wielkiego hitu Polska jeszcze nie miała

Ninę poznajemy w momencie, w którym powoli człapie do osiedlowego sklepu, aby uzupełnić zapas piwa. Wydaje się, że jest to najważniejsza czynność w dziennym grafiku zmęczonej życiem i przegranej kobiety. Jednak, gdy dostrzeże grupę agresywnych mężczyzn napastujących dziewczyny, od razu przystępuje do akcji. Ta scena definiuje cały film.