Cruise i Kidman rozstali się przez scjentologię? Nowe doniesienia

Miscavige martwił się, że może stracić kontrolę nad Tomem, więc wysłał czołowego przywódcę do Wielkiej Brytanii, aby przeprowadził rozmowę z aktorem. Efekt był taki, że Cruise niczym zbłąkana owieczka powrócił na łono sekty, za to znacznie oddalił się od żony. Wkrótce potem doszło do ich rozstania.