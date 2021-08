Chłopiec obejrzał ich film i zaczął mówić. "Dzieci mają siłę, by zmienić świat"

M.P. Kluczowy jest casting i dobranie zdolnych, inteligentnych dzieciaków do ich ról. Nasza grupa wykazała się niezwykłą wrażliwością. Siedmioletnia, w pełni zdrowa Pola miała zagrać chorą dziewczynkę i spotkać się z tego względu z agresją słowną. Musieliśmy uprzedzić ją, że nie ma to miejsca naprawdę, że to tylko rola. Dla dorosłych aktorów jest to coś oczywistego i normalnego, natomiast dzieci i ich wrażliwość trzeba chronić.