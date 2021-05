Czerwcowe premiery w HBO GO. Keanu Reeves ratuje wszechświat

"Bill i Ted ratują wszechświat" dla wielu widzów może stać się sentymentalną podróżą do ubiegłego wieku, kiedy to młodzi ludzie słuchali głównie rock'n'rolla. Najnowsza produkcja z Keanu Reevesem nawiązuje bowiem do bardzo popularnego w Stanach (w Polsce na kasetach video) filmu "Wspaniała przygoda Billa i Teda". Komedia ta powstała w 1989 roku i stała się manifestem młodego pokolenia w Ameryce. Dla Reevesa (Ted) była początkiem wielkiej hollywoodzkiej kariery, a dla jego przyjaciela z planu Alexa Wintera (Bil) tylko krótkim, acz szalonym epizodem w życiu.