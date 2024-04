"Czerwone maki". Słabe sceny walk, patriotyzm i mundury lepiące się od brudu. To nie jest polski "Szeregowiec Ryan"

Ale w "Czerwonych makach" brakuje dramaturgii, trzymających w napięciu scen bitewnych, scenariusz gubi się na wojennym szlaku. Nie jest to ani pełnokrwiste kino wojenne, spektakularna superprodukcja ani dzieło artystycznie spełnione. Co ważne, rękawica została podjęta ("Czerwone maki" to pierwszy polski film fabularny o zwycięskiej bitwie o Monte Cassino), trudno jednak mówić o spełnieniu.