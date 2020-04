Darmowe filmy na YouTube. Przez koronawirusa pokażą największe hity

Akcja pod hasłem "Lionsgate Live! A Night at the Movies" rozpocznie się w piątek 17 kwietnia na kanałach Lionsgate oraz Fandango's Movieclips na YouTube. W roli prowadzącej wystąpi Jamie Lee Curtis ("Prawdziwe kłamstwa", "Halloween"), a samo przedsięwzięcie ma być jednorazowym seansem wybranego filmu połączonym z zachętą do wpłacania datków na rzecz bezrobotnych filmowców.