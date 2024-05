Dopiero co był w kinach. Teraz obejrzysz w domu

"Pogromcy duchów. Dziedzictwo" przyniósł nowy początek serii. Co ciekawe, za scenariusz odpowiadał Jason Reitman, syn Ivana Reitmana, reżysera filmów z lat 80., co zapowiadało osobisty stosunek do komediowych horrorów. Napisana przez niego historia skupia się na samotnej matce, która wraz z dwojgiem dzieci przyjeżdża do małego miasteczka. Tam bohaterowie odkrywają powiązania z oryginalnymi "ghostbusters" i mierzą się ze schedą pozostawioną im przez dziadka. Na film, który zarobił ponad 204 mln dol., wydano ich 75 mln. Zdecydowano się więc na kontynuację.