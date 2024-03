Dopiero skończyli zdjęcia do hitu. Zdążą przed premierą?

"Bad Boys" to jeden z największych hitów lat 90. Od tego czasu film sensacyjny doczekał się dwóch części z Willem Smithem i Martinem Lawrencem w rolach głównych. Teraz fani z niecierpliwością czekają na kolejną odsłonę kultowej już serii. Właśnie zakończono zdjęcia do produkcji, a premiera tuż-tuż. Zobacz, co wiemy o projekcie.