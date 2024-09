Drużyna A(A) – powiew świeżości w polskim kinie

– Dla osób borykających się z nałogami "Drużyna A(A)" może stać się inspiracją do zmiany, gdyż przedstawia drogę do trzeźwości jako osiągalną. Mocno wyboistą, ale wciąż realną. I forma, w której to robi, podkreśla coś, co często umyka produkcjom o podobnej tematyce: że psychoterapia nie oznacza zmiany życia na monumentalne i śmiertelnie poważne, a humor to ważny element w walce o samego siebie – mówi o filmie terapeutka uzależnień, psychoterapeutka integracyjna Anna Prokop.