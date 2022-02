Dziesięć tysięcy nagrań z ukrytej kamery. Aktor pozywa swoją byłą żonę

Jak donosi TMZ.com, Riggle pozywa żonę za to, że zhakowała go i szpiegowała za pomocą ukrytej kamery. Tiffany miała skopiować wszystkie jego wiadomości mailowe, kontakty, zdjęcia i treść SMS-ów. Aktor chce zaciągnąć byłą żonę do sądu, by odpowiedziała za wyrządzone mu krzywdy. Przede wszystkim Riggle żąda, by była partnerka wydała nagrania, a także ich kopie.