Ewa Szykulska coraz rzadziej na ekranie. "Już nie dałabym rady"

Początki kariery i pierwsze sukcesy Ewy Szykulskiej

Ewa Szykulska rozpoczęła swoją karierę aktorską w latach 70. Jej talent szybko zwrócił uwagę reżyserów, co zaowocowało udziałem w takich produkcjach jak "Dziewczyny do wzięcia", "Hydrozagadka" czy "Samochodzik i templariusze". Już od pierwszych ról udoskonaliła swój charakterystyczny styl i zyskała liczne grono fanów. Szykulska była znana ze swojej wszechstronności – potrafiła wcielić się zarówno w komediowe, jak i dramatyczne postacie, co wyróżniało ją na tle innych aktorek.