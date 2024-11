Fani są zachwyceni. Kultowy bohater jednak powróci i to dwa razy

Robert McCall to jedyny bohater, w którego Denzel Washington wcielił się więcej niż jeden raz. W dobie sequeli, niekończących się tasiemców (Vin Diesel kręci już jedenastą część "Szybkich i wściekłych"), to bardzo rzadki przypadek. Wszystko wskazuje jednak na to, że i Denzel uległ urokowi sequeli, który oczywiście związany jest z bardzo dużymi pieniędzmi. Ale jeśli kolejne części "Bez litości" będą trzymać poziom trzech pierwszych, to widzowie na pewno będą zadowoleni.