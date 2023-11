Fani zdecydowali. Gwiazdor hitu powinien być superbohaterem

Tak uważa również serwis Screen Rant, który uznał go za "perfekcyjny casting" do wspomnianej roli. Jak podaje portal Covered Geekly, Ackles sam wielokrotnie przyznawał, że jest to jego marzenie. Nie byłaby to jego pierwsza styczność z bohaterem komiksów; wcześniej podkładał mu głos w animowanych filmach "Batman: The Long Hallowenn, part one" i "Justice League: Warworld". Czy miłośnicy aktora mogą już świętować i zacierać ręce na projekt live action?