Gabriel Guevara aresztowany na festiwalu w Wenecji. W tle przemoc seksualna

O co może chodzić w całej tej aferze? Hiszpański portal podaje, że dziewięć lat temu, kiedy Gabriel Guevara miał 13 lat, jego kuzyn zarzucił mu napaść na tle seksualnym. Prawnicy aktora utrzymują, że krewny zrobił to z zemsty i w złości. Do niczego złego podobno wcale nie doszło, a cała sprawa jest dęta.