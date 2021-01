Witold Sadowy nie ożenił się, nie miał dzieci. Powód wyznał dopiero w wieku 100 lat

Z okazji 100 urodzin Witolda Sadowego TVP Kultura pokusiła się o reportaż na temat znanego aktora. Wyemitowano go na początku 2020 r. Wybitny artysta opowiedział o swojej karierze, a także o życiu prywatnym. Przyznał, że od dziecka chciał grać, bawić ludzi, wcielać się w różne postacie. - Aktor musi przekonać widza, że jest prawdziwy. (...) Teatr dawniej był świątynią. Jak się przechodziło przez scenę, to zdejmowało się czapkę. Dzisiaj każdy przechodzi, jak chce.

- To co dzisiaj się robi z klasyki, to jest okropne. Dzisiejsi reżyserzy chcą być mądrzejsi niż autor. W moim przekonaniu powinien istnieć teatr w nieskażonej formie jak napisał Słowacki, Mickiewicz, czy Wyspiański.