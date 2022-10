Geena Davis dopiero teraz to wyznała. Tak zachowywał się wobec niej Bill Murray

Davis wspomina, że Murraya poznała w pokoju hotelowym. Aktor przywitał ją przyrządem do masażu o nazwie Thumper. Choć Davis stanowczo odmówiła, komik nalegał, by użyć go na niej. W rozmowie z "The Times" promującej swoją książkę aktorka nie kryła, że takie "zapoznanie" się z Murrayem było dla niej wstrząsem.