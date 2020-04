"Gladiator": epickie widowisko z masą pomyłek. Zauważyliście wszystkie?

Nie ma wątpliwości, że "Gladiator" to wielkie osiągnięcie i symbol Hollywood ostatnich lat. To film odnoszący sukcesy komercyjne i uwielbiany przez krytyków. Z drugiej strony, twórcy nie ustrzegli się wielu błędów , które można z łatwością wypatrzyć. Najczęstszą gafą jest widok współcześnie ubranych członków ekipy i przedmiotów, których z całą pewnością nie używano w starożytnym Rzymie i okolicach.

Potknięcia w "Gladiatorze" to nie tylko domena statystów. W scenach z Russellem Crowe'em też było sporo niedoróbek. W wielu walkach stosowano np. prostą sztuczkę z mieczem wsuwanym pod pachę przeciwnika, co miało imitować przebicie ciała na wylot. Jeżeli kamera była odpowiednio ustawiona, widz nie zauważył "oszustwa". Ale w poniższej scenie widać wyraźnie, gdzie Crowe celuje swoim mieczem – i nawet chluśnięcie krwią we właściwym momencie nie ukryło prawdy.