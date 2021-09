Gorąco podczas konferencji. Sprowokowany Johnny Depp nie wytrzymał

Przed kilkunastoma miesiącami gwiazda Depp świeciła jeszcze mocno. Mówiło się o realizacji kolejnej części "Piratów z Karaibów", rekordowej gaży. Z tych planów nic jednak nie wyszło. W końcu aktor został usunięty z filmu "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore". Musiała być to dla niego bardzo przykra wiadomość. Nie tyle dlatego, że stracił rolę w jakimś filmie dla dzieci i młodzieży. To wydarzenie miało znaczenie symboliczne. Depp został w tym momencie napiętnowany w Hollywood. Stał się personą non grata, wyrzutkiem, odszczepieńcem. Przekaz był jasny. Z tym panem nie będziemy już pracować.