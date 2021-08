Johnny Depp został wykluczony z Hollywood. Nie rozumie tej sytuacji

- Niektóre filmy dotykają ludzi - stwierdził Johnny Depp w rozmowie z "Sunday Times". - Cała ta sprawa wpływa na mieszkańców Minamaty i ludzi, którzy doświadczają podobnych rzeczy. I za co? Przez to, że Hollywood mnie bojkotuje, jednego człowieka, aktora w nieprzyjemnej sytuacji, od lat. - zastanawia się gwiazda. - Zmierzam w kierunku, w którym muszę iść, żeby zrobić wszystko, co w mojej mocy... Żeby niektóre sprawy ujrzały światło dzienne - podsumował.