Sezon nagród w pięknym stylu. Gwiazda hitu 2023 idzie po swoje

Choć najnowsze dzieło autorki "Lady Bird" nie obyło się bez pewnych zgrzytów (krytyka kapitalizmu przy zaprzęgnięciu do kampanii promocyjnej całej jego prężnie działającej, Mattelowskiej machiny), to i tak bez wątpienia można – i trzeba – je uznać za jeden z najważniejszych tytułów 2023 r. Co więcej, od lipcowej premiery "Barbie" minęło już niespełna pół roku, a cały świat wciąż nie może o nim zapomnieć.