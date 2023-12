Gwiazda nową kobietą pająk. Wszystko, co wiemy o filmie

W filmografii Hectora Babenki "Pocałunek kobiety-pająka" był właściwie jedynym głośnym i ważnym tytułem. Łącznie zdobył on m.in. cztery nominacje do Nagród Akademii Filmowej (ostatecznie statuetkę otrzymał William Hurt za główną rolę; doceniono go również na Festiwalu w Cannes) i tyle samo do Złotych Globów. Na ekranie towarzyszyli mu Raúl Juliá ("Rodzina Addamsów") i Sônia Braga.