Gwiazdor "Ostrego dyżuru" znów lekarzem. Zobaczcie jak się zmienił serialowy John Carter

Serwis streamingowy Max podzielił się niedawno zapowiedzią swoich nadchodzących produkcji. Oprócz kontynuacji hitów, w postaci nowych sezonów "The Last of Us", "Białego Lotosu", czy "And Just Like That", platforma szykuje też nowości. Wśród nich zobaczymy produkcje powiązane ze światem komiksów DC ("Pingwin", "Creature Commandos"), "Diuną" ("Diuna: Proroctwo"), a także medyczny dramat "The Pitt".