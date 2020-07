Hardcorowa metamorfoza. Aktor poświęcił się dla roli

Dużo słyszy się o aktorach, którzy poświęcili się dla roli. Ale to, co zrobił Shia LaBeouf, przebija wszystko, co widzieliśmy do tej pory.

Shia LaBeouf na potrzeby filmu "The Tax Colleector" wytatuował sobie tors (East News, Twitter.com)