Harvey Weinstein bliski zawarcia ugody. Przyszedł do sądu o balkoniku

Afera z Harveyem Weinsteinem ciągnie się od przeszło dwóch lat. Osławiony hollywoodzki producent i gwiazda przemysłu filmowego, został oskarżony przez wiele kobiet o nadużycia seksualne i gwałty. Sprawa toczy się od 2017 r., kiedy to "New York Times" opublikował szokujący materiał z historiami 12 kobiet. Oficjalne zarzuty o molestowanie, gwałt i zastraszanie Weinstein usłyszał w maju 2018 r. Media obiegły wtedy zdjęcia producenta filmowego, który oddał się w ręce policji. Nie mniejsze wrażenie robią te z ostatniej rozprawy sądowej, na której pojawił się... wspierając na balkoniku. Choć sprawiał wrażenie osłabionego całą sytuacją, wszystko wskazuje na to, że sprawa w dużej mierze przyjmie korzystny dla niego obrót.