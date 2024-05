Płatni zabójcy istnieją tylko w filmach? Twórca "Hit Mana" o tym, jak rozprawia się z mitem

To zastanawiające, prawda? Gdyby Gary faktycznie się do wszystkiego przyznał, to ten film mógłby być rodzajem spowiedzi. Mnie jednak zależało na tym, żeby takie pytania się nie pojawiały, dlatego dodałem na końcu filmu stosowną informację. Przekonałem się, że to dobry pomysł po tym, jak po prywatnym seansie "Hit Mana" dla moich przyjaciół oni stwierdzili, że lepiej byłoby, gdybym jednak jasno poinformował widzów, że oglądają fikcję. Dla mnie to nie było oczywiste, bo jestem człowiekiem przywiązanym do faktów. Kiedy scenarzysta Glen Powell pracował nad tekstem, ja cały czas dawałem mu uwagi w stylu: "To się nie mogło wydarzyć", "To się na pewno nie wydarzyło". A on mnie kontrował, pytając: "A co, gdyby jednak się wydarzyło?". Nasza praca przypominała jazdę rollercoasterem.