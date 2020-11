Duet z "Pulp Fiction" znowu razem. Gdzie zagrali?

Każdy kinoman doskonale pamięta duet, jaki stworzyli John Travolta i Samuel L. Jackson w "Pulp Fiction". Okazuje się, że aktorzy pojawili się ostatnio w materiale, w którym znajdziemy sporo nawiązań do arcydzieła Quentina Tarantino.

"Pulp Fiction" to jeden z absolutnych klasyków kina. Od czasu swojej premiery wielu twórców w różny sposób odwoływało się do jego niezapomnianych scen. Najnowszym z nich jest świąteczna reklama, w której pojawili się Travolta i Jackson. W przeciwieństwie do swoich ról z "Pulp Fiction" czyli Vincenta Vegi i Julesa Winnfielda, tym razem panowie zachowywali się bardzo grzecznie.

Firma Capital One postanowiła wykorzystać obu aktorów, by promować swoje kupony zniżkowe. Travolta wcielił się w świętego Mikołaja, który szuka prezentów w internecie. W pewnym momencie dzwoni do niego Samuel L. Jackson, który szybko informuje go, że może zaoszczędzić pieniądze przy pomocy wirtualnych kuponów Capital One. Po tej poradzie aktor pyta Mikołaja, czy wykreślił go z listy niegrzecznych dzieci. Travolta następnie sprawdza, czy słynący z ostrego języka Jackson przestał w końcu przeklinać. Gdy ten potwierdza, przecząc przy okazji głową, Mikołaj zanosi się śmiechem.

Rękaw prosto do salonu. Tak mieszka John Travolta

W reklamie jest pełno odniesień do klasyka Quentina Taratino z 1994 roku. Na liście zakupów Mikołaja znajdziemy krawat bolo, czyli coś, co miał na randce z postacią graną przez Umą Thurman. Samuel L. Jackson ma na sobie koszulkę z hamburgerem i napisem "Happy Holidays With Chesse", co jest wyraźnym nawiązaniem do kultowej rozmowy Vinceta i Julesa o fast foodach. To już sama fryzura Mikołaja przypomina tę, którą miał Travolta u Tarantino. A na końcu filmiku odwzorowano słynny taniec Travolty.

Twórcy reklam lubią łączyć święta Bożego Narodzenia z klasycznymi filmami. W tym przypadku udało im się to zrobić w wyjątkowo uroczy sposób. Zobaczcie poniżej:

Shopping - Holiday - Late Night :60 \| Capital One