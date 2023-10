"Jak się państwu wstało?". Borys Szyc krótko o wyniku wyborów

Po zakończonych wyborach parlamentarnych internet zalewają komentarze na temat wyników. A komentować jest co, bo to rekordowe pod względem frekwencji wybory od 1989 r. Dodatkowo, choć wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to najprawdopodobniej nie będzie w stanie stworzyć rządu. Bo parlamentarną większość zdobyła opozycja.