"Jedno życie": najgorszy film roku? Biografia z Hopkinsem to istny holokicz

A zakładam, że sporo osób się wzruszy, głównie z powodu gry Hopkinsa. Dwukrotny zdobywca Oscara w ostatnich latach bardzo umiejętnie podkreśla kruchość swojego wieku – wystarczy przypomnieć sobie jego znakomitą rolę w "Ojcu". 86-latek zrobił w sumie podobną rzecz w "Jednym życiu". Patrząc na niego, trudno nie pomyśleć o nieubłaganym upływie czasu. Tak po prawdzie Hopkins stanowi jedyny plus tej produkcji. Szkoda tylko, że Winton zarówno w wydaniu Hopkinsa, jak i Flynna, pozostaje dla nas zagadką. Po filmie dalej nie wiemy, dlaczego Brytyjczyk postanowił uratować dzieci. Tłumaczenie, że był "zmuszony" do działania niczego nie wyjaśnia. Nie dowiadujemy się także, czemu tak niechętnie dzielił się swoją historią. Niby sugerowane jest to tym, że Winton był osobą cechującą się upartą skromnością, ale trudno nie dostrzec, jak bardzo jest to wszystko zrobione po łebkach. Tak jakby twórcy myśleli, że skoro Hopkins gra przez pół filmu, to nikt nie będzie zastanawiał się, co napędzało osobę, w którą się wcielił.