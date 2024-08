Jest córką legendarnego muzyka. Zdradziła, ile przez niego wycierpiała

"To on mnie wybrał. Chciałam być taka, jaką chciałby mnie widzieć. Mówiłam to, co chciał, żebym mówiła. Robiłam to, co mi kazał. Było dużo kontroli. Dużo emocjonalnej przemocy i znęcania się" - wyznała w 2023 roku.