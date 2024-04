Kamera chodziła za nim krok w krok. Dokument o Andrzeju Sewerynie ujawnia nieznane oblicze aktora

Reżyser dokumentalnego portretu Andrzeja Seweryna deklarował, że uciekanie od wątków politycznych to świadomy zabieg. Uznał, że porusza się w swoim filmie na tak wielu płaszczyznach życia swojego bohatera, że nie trzeba "dociskać" tego obrazu elementami politycznymi. Zresztą największe zamieszanie wokół Seweryna - to, kiedy podczas "Marszu serc" w Warszawie aktor wulgarnie wypowiadał się o władzy - miało miejsce już po zakończeniu zdjęć do filmu. Siłą rzeczy nie mogło się więc w nim znaleźć.