John Beasley nie żyje. Znany aktor miał 79 lat

O śmierci 79-letniego Johna Beasleya poinformował na Facebooku jego syn Michael. "Śmierć to część życia, ale wcale to nie ułatwia sprawy. Straciłem dziś najlepszego przyjaciela. Mówią, że nigdy nie powinieneś spotykać swoich idoli, ponieważ okazują się zupełnie kimś innym. To nieprawda. Moim bohaterem był mój ojciec. Dziękuję ci za wszystko. Mam nadzieję, że sprawiłem, że byłeś ze mnie dumny. Kocham cię jeszcze bardziej" - napisał mężczyzna.