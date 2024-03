Nawrzeszczał na nią na planie. "Za kogo się uważasz?!"

– "Kim ty, do cholery, myślisz, że jesteś? Za kogo się, k...a, uważasz? Zamknij mordę. (...) Ty pieprzona idiotko. Och, teraz to nie jest takie zabawne? Teraz możesz się zamknąć? (...) Masz być, k...a, tak cicho, jak jesteś teraz" – cytowała jego słowa Glaudini. Był to jej pierwszy dzień na planie i zarazem debiut w dużej produkcji (dotychczas pracowała przy tytułach niezależnych), w dodatku bardzo ekscytowała się możliwością współpracy z Deppem. Po takim "przywitaniu" skupiała się tylko na tym, żeby się nie rozpłakać.