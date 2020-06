Johnny Mandel nie żyje. Każdy potrafi zanucić jego melodię

Choć jego twarz pewnie mało komu coś mówi, to jego kompozycje rozpoznaje się od razu. Johnny Mandel był autorem muzyki do takich filmów i seriali, jak "Ucieczka na Górę Czarownic", "Zbieg z Alcatraz" czy kultowy " M*A*S*H ".

W 1966 r. Johnny Mandel zdobył Oscara w kategorii "Najlepsza muzyka, Oryginalna piosenka" za kawałek "The Shadow of Your Smile" do filmu "Brodziec" z Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem.