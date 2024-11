Judas Priest zagrają w Polsce. Rusza sprzedaż biletów

Judas Priest powstał pierwotnie w 1969 roku w Birmingham, w Anglii (rejonie, który wielu uważa za kolebkę heavy metalu). Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing i Ian Hill stanowili trzon zespołu (wraz z kilkoma różnymi perkusistami na przestrzeni lat), który miał zmienić oblicze heavy metalu. Po okresie "docierania się" na kilku płytach, Rocka Rolla z 1974 roku i Sad Wings of Destiny z 1976 roku, ten skład znalazł swoją prawdziwą formę. Efektem była seria albumów, które wyraźnie oddzieliły Priest od reszty sceny hard rockowej – Sin After Sin (1977), Stained Class i Hell Bent for Leather (1978) oraz Unleashed in the East (1979), z których pochodzą takie metalowe hymny, jak Sinner, Diamonds and Rust, Hell Bent for Leather oraz The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown). Co więcej, Judas Priest był jednym z pierwszych zespołów metalowych, które zaczęły nosić wyłącznie skórzane ubrania i ćwieki – styl, który narodził się w tym okresie i z czasem został przyjęty przez fanów metalu na całym świecie.