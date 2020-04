Julie Christie skończyła 80 lat. Seksbomba znalazła się w Hollywood "przez przypadek"

Magazyn "Empire" umieścił ją wysoko na liście stu najseksowniejszych gwiazd w historii filmu, "FHM" nazwało jedną z najpiękniejszych kobiet na ziemi, a "Hello" zaliczyło do wąskiego grona brytyjskich ślicznotek. Przed laty wszyscy szaleli na punkcie jasnowłosej seksbomby, która przyznawała, że w Hollywood znalazła się przez przypadek.

Julie Christie urodziła się 14 kwietnia 1940 r. Dorastała w Walii, ale dzięki znajomości języka francuskiego przeniosła się do Paryża, gdzie kontynuowała naukę na jednej z tamtejszych uczelni. Jak twierdziła, marzenie o zostaniu gwiazdą filmową zrodziło się przez przypadek. Któregoś dnia uciekła ze szkoły i spędziła dzień z młodym nieznajomym, który chciał zostać aktorem. To on zaraził ją miłością do grania.