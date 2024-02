Kaczor obchodzi 83. urodziny. Ma za sobą wyjątkowo nieprzyjemny epizod

Urodzony 9 lutego 1941 r. w Krakowie Kazimierz Kaczor w jednym z wywiadów przyznał, że nie marzył o tym, aby zostać aktorem. - Ale jednak to zrobiłem. Było coś pociągającego w zawodzie aktora. I nadszedł pewien czarodziejski moment, w którym to pomyślałem sobie: to jest właśnie to, co chcę w swoim życiu robić! - powiedział.