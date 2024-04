Katarzyna Figura wspiera aktorów z zespołem Downa: "Mają absolutnie pełne prawo, by grać"

Zdaniem aktorki taka otwartość i ciekawość cechuje Cezarego Orłowskiego. - Ci młodzi ludzie sięgają po tematy, które mainstream pomija, a robiąc to, zakłamuje rzeczywistość, spłaszcza ją. Myślę że młodzi twórcy, którzy poszukują nowych dróg w kinie, innych środków wyrazu, często bezkompromisowych, osiągają to, co nurtujące i prawdziwe. Nawet ryzykując bunt czy odrzucenie przez widzów. To jest bardzo ciekawa droga. Co ważne, Czarek zrobił film o miłości i o trudnej matczynej sytuacji. Nie o niepełnosprawności. To jest uniwersalna historia.