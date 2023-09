Keanu Reeves błagał o śmierć dla Johna Wicka. Ale jeszcze nie wiemy, czy wybłagał

- Realizacja tych filmów jest męcząca i niszczy Keanu, fizycznie i emocjonalnie. Na koniec zawsze powtarzał: "Nie mogę tego znowu robić", a my przyznawaliśmy mu rację. Facet był cieniem samego siebie, bo zawsze daje z siebie wszystko. Tym razem, przy okazji "czwórki", powiedział: "Na końcu chcę zostać zabity na amen". A my na to: "Wiesz co, zostawimy sobie furtkę otwartą tak na 10 proc. - opowiadał serwisowi Collider producent Basil Iwanyk.