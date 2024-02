Zagrał w hitowej serii. Wysokość jego wypłaty powala

To jeden z nielicznych przypadków, kiedy każda kolejna część serii przynosiła większe, i to niebagatelnie, zyski od poprzedniej. W przypadku pierwszej było to 86 mln dol., ale ostatnia, pokazana premierowo dziewięć lat później, zarobiła już ponad 440 mln dol. Oczywiste jest, że powiększeniu musiały ulec także i gaże aktorów, zwłaszcza największej gwiazdy akcyjniaków, Keanu Reevesa.