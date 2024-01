Keanu Reeves nabawił się kontuzji?Niepokojący widok

Pechowy reżyser

Póki co, Reeves kończy komedię "Good Fortune", której produkcja została wstrzymana w maju ub.r. po ogłoszeniu strajku przez scenarzystów, a potem także przez aktorów. To debiut fabularny komika Aziza Ansira, który sam śmieje się ze swojego pecha. Jak informowała CNBC, jego poprzedni film "Being Mortal" z 2022 r. został skasowany po nakręceniu połowy zdjęć tuż po tym, jak grający w nim Bill Murray został oskarżony przez współpracowniczkę o "niewłaściwe zachowanie".