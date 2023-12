Kiedyś w hicie zagrał twardziel kina akcji. Teraz powstaje kolejna ekranizacja

"To nie przypomina książki"

"Uciekiniera" Glasera filmowiec zobaczył po raz pierwszy jako nastolatek i, jak przyznał w rozmowie, już wtedy pomyślał, że nijak ma się on do książki Kinga. – Myślę, że nikt nie zaadaptował tej książki. Więc gdy pojawił się [ten temat – przyp. aut.], a Simon Kinberg [producent filmu – przyp. aut.] zapytał: "Czy interesuje cię 'Uciekinier'?", to powiedziałem: "Wiesz, często myślałem, że ta książka aż prosi się o adaptację". Nie oznacza to, że będzie to łatwe, ale nad tym pracujemy – wyjawił Wright.