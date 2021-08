Kim jest tajemnicza postać? Wszystko objęte tajemnicą

Co ciekawe, Christian Bale (jeśli to on) na planie "Thor: Love and Thunder" został zauważony dopiero w tym tygodniu, czyli w okresie, w którym kręcone są tzw. dokrętki. Główna faza zdjęć została bowiem zakończona na początku czerwca. Niewykluczone, że Bale przed miesiącem przebywał na planie filmowym innej produkcji, dlatego dopiero teraz znalazł czas dla "Thora".