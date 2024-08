Kontynuacja "It ends with us" niemożliwa? Konflikt na planie przekreśla marzenia widzów

W filmie, będącym adaptacją bestsellerowej książki Colleen Hoover, główne role zagrali Lively i Baldoni. Baldoni, oprócz reżyserii, zajmował się również produkcją filmu przez swoją firmę Wayfarer Studios, a Lively była jednym z koproducentów. Kontynuacja książki, "It Starts With Us", mogłaby dalej rozwijać historię postaci Lively, Lily Bloom. Niemniej jednak, prawa do ekranizacji obu książek należą do Baldoniego, co komplikuje zaangażowanie Lively bez jego udziału.