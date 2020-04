"Koty": najgorszy film 2019 bez cenzury. Tego nie można odzobaczyć

Wszystko zaczęło się od wpisu na Twitterze w połowie marca. Jack Waz, okazjonalny aktor i asystent producenta (" Dorwać Małego ", " Satisfaction ") napisał, że znajomy spec od efektów specjalnych został zatrudniony do komputerowego usunięcia odbytów kocich bohaterów. Kuriozalna plotka zostałaby pewnie szybko zapomniana, gdyby nie Rian Johnson (reżyser "Gwiezdnych wojen") i Seth Rogen . Znani filmowcy pewnie dla żartu domagali się na Twitterze wypuszczenia pierwotnej wersji "Kotów" z anatomicznym detalem. Swoje wpisy oznaczali tagiem #ReleaseTheButtholeCut.

Bo tym właśnie jest "CATS: The Butthole Cut". Dwuminutowy zwiastun "Kotów" udostępniony na YouTube. Zamieszczamy go powyżej i ostrzegamy, że to prawdopodobnie najdziwniejsza rzecz, jaką zobaczycie dziś w sieci.