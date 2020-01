Biorą narkotyki i idą na "Koty". "Najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu"

Amerykańskie media piszą o nowej modzie wśród widzów. Tylko tak mogą oglądać największego knota ostatnich lat.

"Lubicie musicale? A może kochacie koty? W takim razie pod żadnym pozorem nie idźcie na film Hoopera. Nawet jeśli byliście na tym w teatrze i bawiliście się tak dobrze, że nie skończyło się na jednym razie" - tak pisała zniesmaczona Karolina Stankiewicz . A dodajmy, że to jedna z bardziej wyważonych ocen.

Jest tak źle, że Universal wprowadził do kin wersję z poprawionymi efektami specjalnymi. Co jak łatwo się domyślić, nic nie dało. W końcu podjęto decyzję o wycofaniu "Kotów" z oscarowego wyścigu .

"Koty" to także finansowa katastrofa. Jeśli sprawdzą się przewidywania branży, to twórcy filmu będą w plecy jakieś 100 mln dol . W najlepszym razie.

I kiedy już wytwórnia myślała, że wszystko stracone , pojawiły się… narkotyki. Jak donosi "The Washington Post", wśród widzów wybierających się na "Koty" zapanowała moda na "podkręcanie" nastroju przed seansem.

Dziennik wylicza, że amatorzy mocnych wrażeń w celu zwiększenia doznań sięgają po LSD, marihuanę czy grzybki. Na łamach "The Washington Post" niektórzy z nich opisali swoje doznania. Jak nietrudno się domyślić antropomorficzne śpiewające koty o wyglądzie gwiazd kina mocno namieszały im mocno w głowach i zrobiły jeszcze większe wrażenie. W większości negatywne. Poniżej niektóre z nich:

- Najbardziej przerażające doświadczenie w całym moim życiu. Przysięgam, że czułem, jak opuszcza mnie dusza.

- Wymiotowałam 4 razy, ale ostatecznie zrozumiałam film na głębszym poziomie.

- Kiedy Judi Dench odwróciła się i spojrzała mi prosto w oczy, aby dać mi do zrozumienia, że koty nie są psami, byłem sparaliżowany ze strachu.

- Byłem zachwycony. Pytałem sam siebie: "Czy to nie genialne? Czy to nie najlepsza rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek?".

- Kiedy Taylor Swift zaśpiewała, miałem atak paniki.