Kradł pokrywy od studzienek. Zatrzymany to prawdopodobnie pierwowzór bohatera "Bożego Ciała"

"Boże Ciało" to film Jana Komasy z 2019 r., który był nominowany do Oscara. Scenarzysta Mateusz Pacewicz zainspirował się historią, o której usłyszał z mediów. W czerwcu 2011 r. w parafii św. Andrzeja Boboli we wsi Budziska pojawił się charyzmatyczny młodzieniec. Odwiedził plebanię i powiedział, że słyszał o schorowanym proboszczu. Podał się za księdza przebywającego na urlopie i zaoferował pomoc. Został na parafii na 2 miesiące. Wkrótce okazało się, że nie ma święceń kapłańskich. Nie był nawet w seminarium. Co więcej, miał zaledwie 19 lat, a nie, jak twierdził, 26.