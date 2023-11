Krytycy miażdżą nowy film Meg Ryan. Miał być wielki powrót, jest straszna nuda

"What Happens Later" z Ryan i Davidem Duchovnym ("Z archiwum X", "Californication") w rolach głównych miał być wielkim powrotem aktorki do gatunku rom-com. Film opowiada o dwójce byłych kochanków, którzy spędzają noc na zasypanym śniegiem regionalnym lotnisku. Bill (David Duchovny) i Willa (Meg Ryan) mają czas, by rozwiązać zagadkę ich wspólnej przeszłości. Porównują swoje życie z marzeniami, które kiedyś dzielili i zaczynają się zastanawiać, czy ich ponowne spotkanie to zwykły zbieg okoliczności, czy może coś bardziej niezwykłego...