Kto zagra ukochaną słynnego policjanta? Tego się nie spodziewacie

W filmografii Hüller próżno szukać choćby podobnych do "Nagiej broni" tytułów. Najbliżej byłoby do niej być może szpiegowskiemu thrillerowi "Monachium: W obliczu wojny" Christiana Schwochowa, który zrealizowano dla Netfliksa. 45-latka miałaby się wcielić w ekranową partnerkę Derbina Juniora, którą do tej pory, towarzysząc Nielsenowi u boku, grała Priscilla Presley.