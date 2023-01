Kuriozalna wypowiedź księdza o kobietach. Za wzór wziął aktorkę z "Playboya"

Duchowny nie zdawał sobie przy tym sprawy, że publikując czarno-białe zdjęcie z trzema kobietami i stawiając je za wzór do naśladowania ("bez tatuaży, kolczyków w nosie, nadmuchanych ust"), znowu wystawił się na pośmiewisko. Zdjęcie to pochodzi bowiem z filmu "Sex Kittens Go to College" z 1960 r. A jedną z widocznych tam aktorek jest Mamie Van Doren.