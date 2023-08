Liam Neeson uciekł z konfesjonału w wieku 15 lat. Ksiądz zrugał go przez jeden grzech

Neeson wziął udział w podcaście "Conan O’Brien Needs a Friend" i w trakcie rozmowy wrócił pamięcią do swojej młodości w Irlandii Północnej. Aktor nigdy nie krył swojego przywiązania do Kościoła katolickiego i wiary w Boga. Okazuje się jednak, że Neeson po raz ostatni przystąpił do spowiedzi w wieku 15 lat, choć w tamtym czasie codziennie służył do mszy jako ministrant i myślał o przywdzianiu sutanny.